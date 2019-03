Brexit, Theresa May convoca "riunione di crisi" con i vertici Tory

Il premier britannico, Theresa May, ha convocato una "riunione di crisi" nella residenza in campagna del primo ministro (Chequers), all'indomani della mega manifestazione anti Brexit a Londra e mentre circolano voci di crescenti pressioni per una sua uscita di scena. Vi partecipano ministri e deputati Tory, fra cui il suo vice, David Lidington, e il ministro dell'Ambiente, Michael Gove.