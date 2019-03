Brexit, speaker Comuni: terzo voto su intesa Ue solo se testo cambia

Lo speaker della Camera dei Comuni britannica, John Bercow, ha escluso che si possa votare per la terza volta sull'accordo tra Londra e la Ue sulla Brexit, a meno che non vengano presentate modifiche sostanziali al testo già bocciato. Il Parlamento ha già detto no due volte, a larga maggioranza, all'intesa. Sembra così affondata l'intenzione della premier May di presentarsi al Consiglio europeo per chiedere un "breve rinvio tecnico" della Brexit.