Brexit, Sanchez: "Spagna tiene veto, senza intesa salta vertice Ue"

Il premier spagnolo Pedro Sanchez mantiene la linea dura sulla Brexit. "Le garanzie non sono sufficienti e quindi la Spagna mantiene il veto dell'accordo" ha detto da Cuba. Sanchez mette anche in discussione il vertice europeo del 25 novembre che dovrebbe ratificare il testo sul divorzio del Regno Unito. "Se non c'è accordo - ha detto Sanchez, ripreso dai media spagnoli -, è chiaro che il Consiglio europeo molto probabilmente non si terrà".