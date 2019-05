Brexit, record lavoratori Ue in Gran Bretagna: 2,38 milioni nel 2019

La presenza dei lavoratori di Paesi Ue in Gran Bretagna non è stata scoraggiata dalle incognite sulla Brexit, secondo gli ultimi dati dell'Office for national Statistics. Sono infatti 2,38 milioni gli stranieri occupati nel Paese nel primo trimestre 2019. Si tratta di un record assoluto, con una crescita del 4% rispetto allo stesso periodo del 2018. Nessun calo neanche per i comunitari residenti oltremanica: oltre tre milioni di persone.