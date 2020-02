Brexit, Prodi: giornata triste. Boccia: può essere opportunità

"Non è una bella giornata per l'Europa perché la Gran Bretagna rappresentava molto in Europa sia dal punto di vista politico militare sia della ricerca scientifica e della finanza. Ma è sempre stato il paese inquieto d'Europa". Così Romano Prodi sulla Brexit, Diverso l'approccio del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che dice: "La Brexit può invece essere una grande opportunità per l'Italia".