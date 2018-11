Brexit, premier May: "L'11 dicembre voto di ratifica in Parlamento"

Il premier britannico, Theresa May, ha indicato l'11 dicembre la data per il voto di ratifica in Parlamento dell'accordo di divorzio dall'Ue sottoscritto a Bruxelles. Il capogruppo del Partito conservatore, Julian Green, ha confermato l'indicazione in una lettera ai deputati, precisando che il dibattito, che durerà una settimana, inizierà il 4 dicembre.