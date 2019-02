Brexit, premier May anticipa a martedì l'aggiornamento ai Comuni

La premier britannica Theresa May aggiornerà martedì la Camera dei Comuni sui negoziati con l'Ue e, in particolare, sul contestato meccanismo del "backstop" per il confine irlandese. Lo ha reso noto un portavoce di Downing Street. In questo modo i deputati avranno più tempo per preparare emendamenti e proposte in vista del voto di giovedì. Per l'Ue il "backstop" è un elemento chiave dell'intesa per la Brexit.