Brexit, portavoce della Merkel: "Bene l'esclusione del 'no deal'"

"Il governo tedesco è lieto del fatto che il Parlamento britannico abbia affermato di non volere un 'no deal'". Lo ha detto il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, rispondendo a una domanda sull'esito delle votazioni nel parlamento di Londra. "Prendiamo atto - ha aggiunto Seibert - che si voglia più chiarezza sul regime transfrontaliero fra Irlanda del Nord e Repubblica irlandese. Ora tocca a May, Barnier e al presidente Juncker".