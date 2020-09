Brexit, ok finale da Camera dei Comuni inglese alla legge anti-Ue

Via libera finale in terza lettura della Camera dei Comuni britannica al contestato progetto di legge del governo Johnson che mira a rimettere in discussione, attraverso una norma nazionale, alcuni degli impegni presi per il dopo Brexit nell'Accordo di Recesso firmato con l'Ue, in particolare sullo status commerciale e doganale dell'Ulster. Questa norma ha scatenato l'ira di Bruxelles. Ora per il governo ci sarà l'ostacolo della Camera dei Lord.