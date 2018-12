Brexit, Merkel: "Ue ha rassicurato la May, aspettiamo una risposta"

Bruxelles ha dato le sue "rassicurazioni" sulla Brexit a Theresa May e aspetta "una risposta". Lo ha detto Angela Merkel al termine del vertice Ue sottolineando che i 27 non intendono più "modificare l'accordo". "Abbiamo cercato di capire - ha ripreso la cancelliera - le preoccupazioni del Regno Unito" in particolare sul backstop per l'Irlanda del Nord, una sorta, ha precisato, "di garanzia in caso di mancate intese sul futuro nel periodo di transizione".