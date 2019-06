Brexit, media: il capo negoziatore con l'Ue è pronto a lasciare

Il capo negoziatore britannico per la Brexit, Olly Robbins, è pronto a lasciare l'incarico questa estate. Lo riportano i media del Regno Unito, secondo cui Robbins abbandonerà la poltrona dopo avere notificato il nuovo premier, che si insedierà a Downing Street il 24 luglio. Rimasto in carica otto mesi in più del previsto, il capo negoziatore starebbe valutando un lavoro a Londra.