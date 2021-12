Brexit, media Gb: si dimette il negoziatore David Frost

ansa

David Frost, ministro capo negoziatore britannico per la Brexit, si è dimesso dal governo di Londra, secondo quanto riferisce il Mail on Sunday. Il giornale afferma che Frost lascerà la sua carica in gennaio, dando un nuovo duro colpo al primo ministro Boris Johnson. All'origine della decisione le misure anti-Covid e il malcontento per gli aumenti delle tasse.