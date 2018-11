Brexit, May scrive alla nazione: "Accordo per il bene del Paese"

La premier britannica Theresa May ha scritto una "lettera alla nazione" nel giorno in cui a Bruxelles si tiene il vertice straordinario sulla Brexit. La leader conservatrice insiste sul fatto che l'intesa "onori il risultato" del referendum del 2016, quando il 52% dei votanti ha sostenuto il divorzio dall'Ue. "Sarà un accordo nel nostro interesse nazionale, per il bene di tutto il nostro Paese e di tutta la nostra gente", si legge nella missiva.