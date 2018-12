Brexit, May: "Resto al mio posto anche se l'accordo non passa"

Anche se il controverso accordo di uscita dalla Ue siglato con Bruxelles venisse bocciato da Westminster l'11 dicembre, la premier britannica Theresa May ha detto di voler restare a Downing Street. Nel corso di un'intervista tv, la May si è dimostrata ottimista e determinata a battersi per la ratifica parlamentare dell'intesa. "Il mio compito è garantire che il governo faccia quello che la gente ci ha chiesto, cioè la Brexit", ha ribadito.