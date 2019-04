Brexit, May: "Il governo non offre un secondo referendum"

Il governo britannico "non offre un secondo referendum" sulla Brexit. Theresa May lo ha ribadito alla Camera dei Comuni rispondendo all'ennesima sollecitazione del capogruppo indipendentista scozzese Ian Blackford. La premier ha riconosciuto che, se la legislazione su un accordo sarà riproposta in Aula, i deputati potranno chiedere di nuovo una consultazione referendaria bis, ricordando però che tali proposte sono già state bocciate.