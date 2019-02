Brexit, May ancora sconfitta: non passa mozione su negoziato con Ue

Continuano le difficoltà del governo di Theresa May sulla Brexit. La Camera dei Comuni ha rigettato, con 258 voti contro 303, la mozione illustrata dal premier britannico che chiedeva di ribadire il sostegno dell'aula al negoziato supplementare con l'Ue per ottenere rassicurazioni sul backstop. La mozione, però, non riproponeva apertamente l'opzione di riserva di un divorzio "no deal" scontentando così gli euroscettici anche del partito della May.