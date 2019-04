Brexit, May ammette: "Senza i laburisti non ce la faccio"

Proseguono i negoziati tra Theresa May e il Labour sulla Brexit. Il premier britannico ammette per la prima volta che l'unico modo per far passare il suo accordo di divorzio dall'Unione europea è "con l'aiuto del partito d'opposizione". La May afferma di "aver fatto tutto ciò che era in suo potere" per persuadere il suo partito e i nordirlandesi del Dup ma di non avere "altra scelta che tendere la mano al resto del Parlamento".