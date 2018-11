Brexit, May: "Al lavoro anche di notte per raggiungere un accordo"

La premier britannica, Theresa May, ha assicurato che il suo governo sta lavorando "in modo durissimo" per raggiungere l'accordo sulla Brexit. May ha parlato nella City di Londra, mentre sale l'ansia in vista della possibilità di un no deal. "I negoziati per la nostra uscita sono ora alle mosse finali - ha detto nel financial district -, stiamo lavorando davvero duramente, anche di notte".