Brexit, l'Ue presenta le misure in caso di un "no" deal 

Ansa

Anche se un accordo sulla Brexit fosse trovato, non c'è "nessuna garanzia" che possa entrare in vigore in tempo utile. Lo afferma in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. "Dobbiamo essere preparati alla possibilità che non ci sia un'intesa in vigore dal primo gennaio - aggiunge -, quindi oggi presentiamo le misure contingenti" da applicare in questo caso.