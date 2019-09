Brexit, Londra respinge l'ultimatum Ue del 30 settembre

Downing Street respinge "la scadenza artificiale" del 30 settembre, indicata dalla presidenza di turno finlandese dell'Ue, per la presentazione di proposte ufficiali per un nuovo accordo sulla Brexit. Lo ha detto un portavoce del governo, precisando che Boris Johnson non intende accettare ultimatum e continua a guardare al Consiglio europeo del 17-18 ottobre come il termine ultimo per un'intesa, che per Londra dovrebbe essere senza backstop.