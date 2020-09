Brexit, Londra: "Non ritireremo legge contestata dalla Ue"

Il governo britannico non vuole ritirare il contestato progetto di legge che mira a rivedere alcuni degli impegni dell'accordo sottoscritto con l'Ue, nel caso in cui non fosse raggiunta un'intesa di libero scambio con i 27 sul dopo Brexit. Londra ha anche respinto l'ultimatum di Bruxelles a mettere da parte questo testo entro la fine di settembre, pena la minaccia di azioni legali.