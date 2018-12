Brexit, Londra mobilita 3.500 soldati per prepararsi al no-deal

Il governo britannico ha deciso che la pianificazione in vista di un divorzio non concordato con l'Ue è "una priorità operativa". Il segretario alla Difesa, Gavin Williamson, ha annunciato anche che 3.500 soldati sono mobilitati per "qualunque evenienza" in vista di una Brexit no-deal. A 101 giorni dalla data ufficiale della Brexit, infatti, l'accordo del premier Theresa May con Bruxelles sembra non avere chances di essere approvato dal parlamento.