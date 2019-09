Brexit, Londra: con no deal cittadini Ue potranno restare per 3 anni

Il governo britannico ha annunciato che i cittadini europei potranno richiedere di restare nel Regno Unito per tre anni, nel caso di una Brexit no deal. Quelli in arrivo prima della fine del prossimo anno potranno richiedere i permessi secondo le nuove regole, ha confermato il governo di Londra, citato dalla Bbc. Ciò consentirà ai cittadini dell'Ue che arrivano prima della fine del 2020 di restare sino al dicembre 2023.