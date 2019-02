Brexit, la premier May: il voto del referendum non va deluso

L'esito del referendum sulla Brexit non va deluso e il governo deve mantenere un focus "assoluto" per consegnare al Paese l'uscita dall'Unione europea. Questo il messaggio della premier britannica Theresa May durante un discorso agli attivisti Tory a Oxford. "La cosa peggiore che potremmo fare sarebbe perdere il nostro focus", ha sottolineato la May - secondo quanto riporta la Bbc - durante il suo discorso alla National Conservative Convention.