Brexit, la Merkel: "C'è ancora una possibilità per un accordo"

Sul tema della Brexit "c'è ancora una possibilità di raggiungere un accordo". Ne è convinto il cancelliere tedesco, Angela Merkel, che in vista dei colloqui serrati tra il premier britannico Boris Johnson e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si mostra cautamente ottimismo su un'intesa commerciale sottolineando che secondo "non dobbiamo mettere in pericolo l'integrità del mercato comune".