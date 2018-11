Brexit, la May rimpiazza i ministri ribelli con due suoi fedelissimi

Theresa May blinda il governo e nomina due suoi fedelissimi al posto dei ministri dimissionari perché in disaccordo con l'intesa raggiunta sulla Brexit. Il sottosegretario alla Sanità Stephen Barclay è il nuovo ministro per la Brexit, mentre al Lavoro arriva Amber Rudd. Intanto, il Chief Whip dei Tory ha annullato la convocazione straordinaria del gruppo che aveva fatto pensare a un imminente avvio della procedura di sfiducia alla May.