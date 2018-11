Brexit, la May perde terzo ministro: si dimette anche Esther McVey

Terza defezione in poche ore per il governo di Theresa May a causa dell'intesa per la Brexit: dopo le dimissioni del ministro per l'Irlanda del Nord, Shailesh Vara, e del ministro per la Brexit, Dominic Raab, anche il ministro del Lavoro, Esther McVey, ha restituito il mandato. La McVey, accesa sostenitrice della Brexit e tra le più ostili voci alla soluzione della May, ha spiegato che "l'accordo non onora il risultato del referendum".