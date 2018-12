Brexit, la May insiste: "Voto sull'accordo dopo il 7 gennaio"

La premier britannica Theresa May ha ribadito alla Camera dei Comuni l'intenzione di non convocare subito un voto sul suo accordo con l'Ue per la Brexit. "Torneremo a discuterne il 7 gennaio e lo voteremo la settimana successiva", ha annunciato la leader Tory, aggiungendo che "un secondo referendum sull'uscita dall'Europa significherebbe tradire la fiducia del popolo britannico e dividere ulteriormente il Paese".