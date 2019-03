Brexit, la May insiste: "Obbiettivo è uscire dall'Ue con un accordo"

Nonostante il voto contrario incassato in Parlamento, il premier britannico, Theresa May, ha ribadito alla Camera dei Comuni l'impegno per una Brexit concordata. la May ha quindi confermato il suo voto contro il "no deal" nella mozione prevista per questa sera a Westminster, sottolineando però che rifiutare il "no deal" non basta a scongiuralo, e ha ribadito che il suo governo ha sempre lavorato per un accordo.