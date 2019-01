Brexit, la May: "Chiedo la fiducia per attuare la volontà popolare"

Dopo la bocciatura della Brexit, il premier britannico, Theresa May, si gioca il tutto per tutto sulla mozione di sfiducia. E chiede al parlamentari la loro fiducia per "attuare la Brexit" nel rispetto della volontà popolare. Ma per il leader dei laburisti, Jeremy Corbyn, la May è "incapace di accettare" la realtà della sconfitta: "Qualsiasi altro primo ministro" britannico si sarebbe già dimesso di fronte "all'entità" della disfatta, ha detto.