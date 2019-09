Brexit, la legge "anti-no deal" firmata dalla Regina Elisabetta: è in vigore

Intanto, contro la scelta del governo di Boris Johnson di sospendere il Parlamento, arriva l'annuncio di dimissioni da parte dello speaker dei Comuni, John Bercow. Definendo la linea dell'esecutivo "distruttiva", Bercow ha confermato in Aula l'intenzione di rinunciare all'incarico in caso di elezioni anticipate e comunque di dimettersi al più tardi dopo la scadenza della Brexit il 31 ottobre.



Divenuto notissimo in questi mesi per i suoi coloriti e perentori richiami al suono di "Order, ordeeeer!", lo speaker ha annunciato le sue dimissioni con un discorso dai toni polemici, ma con momenti molto emotivi, come quando si è rivolto alla moglie Sally e ai familiari presenti in galleria. Ed è stato accompagnato dalle ovazioni in piedi delle opposizioni, in contrasto con i volti scuri dei rappresentanti del governo Johnson.



Bercow ha ricordato i suoi 10 anni da speaker come "l'onore più grande". Ha poi difeso il ruolo del Parlamento: "I parlamentari non sono delegati, ma rappresentanti del popolo. Degradare il Parlamento è un un pericolo", ha ammonito. Il leader laburista, Jeremy Corbyn, gli ha quindi reso omaggio definendolo "uno speaker superbo" e ringraziandolo per aver reso "il Parlamento più forte". Un tributo è arrivato pure dal ministro Michael Gove a nome del governo.