Brexit, Juncker: "Non accetto lo scaricabarile di Londra"

Sulla Brexit "non escludo un accordo. Io e Michel Barnier lavoriamo per questo, ma non accetto questo gioco dello scaricabarile iniziato a Londra". Lo ha dichiarato il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, intervenendo al Parlamento europeo. "Non c'è solo Westminster che deve dare l'assenso ad un eventuale accordo, c'è anche l'Eurocamera", ha aggiunto.