Brexit, Juncker: "Ancora non ci siamo, non sono ottimista"

"Stiamo facendo tutti gli sforzi perché" la Brexit "sia organizzata, in modo civile, ordinato e ben pensato, ma non ci siamo ancora". Così il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker parlando delle trattative tra Bruxelles e Londra. "Al Parlamento britannico votano sempre contro qualcosa, non c'è mai una maggioranza a favore. Cerchiamo di evitare il peggio, ma non sono molto ottimista", ha quindi aggiunto.