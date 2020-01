Brexit, Johnson sulla formalizzazione: "E' l'alba di una nuova era"

"L'alba di una nuova era": così il premier britannico Boris Johnson saluterà la formalizzazione della Brexit nel discorso di venerdì notte alla nazione. "Questa notte non segna una fine, ma un inizio, un momento in cui spunta l'alba e si alza il sipario per un nuovo atto", ha affermato il premier Tory. "E' tempo che il Regno e il popolo britannico tornino a unirsi per andare oltre".

"Il nostro lavoro come governo, il mio lavoro, è ora di riunire questo Paese e di portarlo avanti", sottolinea Johnson in un altro stralcio del discorso alla nazione che sarà trasmesso in tv allo scoccare delle 23 britanniche di venerdì, la mezzanotte in Europa centrale, ossia il momento X del divorzio ufficiale di Londra da Bruxelles.

"Questa è l'alba di una nuova era in cui non possiamo più accettare che le opportunità della vostra vita, della vita della vostra famiglia, debba dipendere da quale parte del Paese siate nati", afferma ancora il numero uno di Downing Street. "Non accetteremo che queste opportunità siano quindi condizionate dalle disparità fra grandi città come Londra e aree più depresse o trascurate come il nord dell'Inghilterra.