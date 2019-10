Brexit, Johnson: "Non negozierò un nuovo rinvio con la Ue"

Nonostante il Parlamento britannico abbia votato la proroga alla Brexit, Boris Johnson ha detto che non negozierà un nuovo rinvio rispetto al 31 ottobre. Il premier britannico ha poi aggiunto che la settimana prossima presenterà come previsto in Aula la legge attuativa dell'intesa raggiunta. "Westminster non si farà ricattare", ha commentato leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn.