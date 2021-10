Brexit, in Gb scatta obbligo passaporto per cittadini Ue e svizzeri

dal-web

Per entrare in Gran Bretagna, da venerdì 1 ottobre i cittadini europei e svizzeri "hanno bisogno di un passaporto", mentre la carta d'identità non è più riconosciuta come documento di viaggio. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno britannico, sottolineando che "lo scorso anno quasi la metà di tutti i documenti falsi scoperti alla frontiera erano carte d'identità".