Brexit, il Parlamento britannico voterà il piano May il 15 gennaio

Il Parlamento britannico voterà il piano della premier Theresa May sulla Brexit il 15 gennaio. Lo riporta la Bbc, citando fonti governative. La leader conservatrice ha deciso di chiedere il voto sull'accordo da lei voluto, dopo aver riconosciuto di essere stata dalla maggioranza della Camera dei Comuni. Secondo la May, la Gran Bretagna "si avventurerebbe in un territorio inesplorato" se il suo piano per il divorzio con l'Ue venisse respinto.