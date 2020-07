Brexit, Gb ammette: impossibile accordo per luglio, forse a settembre

L'accordo sul dopo-Brexit entro fine luglio, auspicato dal governo di Boris Johnson, non si potrà raggiungere. A indicarlo è il capo negoziatore britannico, David Frost, secondo il quale, però, c'è ancora "la possibilità di un'intesa" con l'Ue "per settembre". Per raggiungere questo obiettivo, i "colloqui informali" con Bruxelles riprenderanno a Londra il 17 agosto.