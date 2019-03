Brexit, Tusk: "Ok al rinvio solo se Londra voterà a favore dell'accordo"

Una proroga tecnica breve non dovrebbe andare oltre il 23 maggio per motivi giuridici legati alle elezioni europee, spiegano le fonti diplomatiche europee, e di preferenza dovrebbe terminare molto prima di quella data. Tuttavia è chiaro che se si tratta di concedere tempi tecnici per le ratifiche, dopo il voto positivo di Westminster, è possibile utilizzare la finestra fino al 30 giugno, e cioè prima dell'insediamento del nuovo Parlamento europeo, per chiudere il percorso.



Tusk: "Pronto a convocare un nuovo summit se serve" - "La questione della durata della proroga breve resta aperta - ha spiegato Tusk -. In questo momento non prevedo un vertice straordinario: se i leader approveranno la mia raccomandazione e ci sarà un voto positivo" ai Comuni "potremo formalizzare e finalizzare la decisione con una procedura scritta. Ma se ci sarà la necessità, non esiterà a convocare un vertice straordinario alla fine della prossima settimana".



May: "No deal non è escluso" - Da Londra la premier May non ha nascosto i suoi timori. "Un'estensione della scadenza della Brexit dal 29 marzo al 30 giugno non toglie dal tavolo il no deal", ha chiarito, ribadendo che è tempo di attuare il voto popolare del 2017, senza ritardare l'uscita dall'Europa. Intanto il leader del Labour, Jeremy Corbyn, ha annunciato che incontrerà giovedì in tarda mattinata alla Commissione Ue a Bruxelles il capo negoziatore per la Brexit Michel Barnier. Corbyn ha sfidato la premier a togliere dal tavolo lo spauracchio del no deal ed accettare un compromesso su una Brexit alternativa rispetto alla sua.



Conte: "Confido nel via liber all'accordo" - Intervenendo sulla questione, il premier Conte ha spiegato di essere "per la prospettiva di un differimento breve. Confidiamo di pervenire a questo risultato e di definire un 'deal' per l'uscita del Regno Unito". "Parrebbe che la stessa premier May abbia anticipato che non parteciperanno alle elezioni Europee - ha detto -. La prospettiva dovrebbe essere quella di una proposta britannica di differimento della data dell'accordo ma contemporaneamente di non partecipazione alle Europee".



Berlino: "Bene richiesta di Londra" - Per il portavoce della cancelliera tedesca Angela Merkel, Steffen Seibert, la richiesta di Londra è positiva. "La richiesta sarà senza dubbio discussa in modo intenso" e l'estensione dell'articolo 50 richiede "l'unanimità al Consiglio europeo", ha proseguito Seibert. "Posso solo consigliarvi di aspettare i negoziati al summit Ue su questa questione", ha risposto ai giornalisti che chiedevano della posizione di Berlino sulla richiesta.