Brexit e ipotesi referendum bis, Corbyn conferma il no alla May

Le offerte di Theresa May sulla Brexit sono "una rimasticatura di quanto già discusso" secondo il leader laburista Jeremy Corbyn, che commenta così l'apertura a un secondo referendum da parte del premier britannico: "Non vedo come la legge quadro possa passare in Parlamento. Non ci sono cambiamenti fondamentali sull'allineamento al mercato unico e sul'unione doganale. Non sosterremo il testo".