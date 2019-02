Brexit, da Theresa May pronte nuove proposte sul backstop

Il premier britannico, Theresa May, è pronta a illustrare giovedì a Bruxelles nuove proposte per superare l'impasse sul backstop, il meccanismo vincolante di salvaguardia del confine aperto in Irlanda e che il governo di Londra contesta. La May ha confermato ai colleghi dell'esecutivo che la Brexit scatterà effettivamente il 29 marzo, come previsto, pur insistendo sull'obiettivo di arrivare a un accordo di divorzio con l'Ue.