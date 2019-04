Brexit, Corbyn frena: "Con May incontro utile ma niente svolte"

Il leader laburista Jeremy Corbyn ha spiegato che l'incontro con Theresa May sulla Brexit "è stato utile, ma non risolutivo". Corbyn ha fatto notare di non aver riscontrato tutte le aperture che si aspettava, ma che il dialogo va avanti. Ha ribadito le sue richieste, unione doganale in primis, mentre ha evocato un referendum confermativo come "un'opzione".