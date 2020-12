Brexit, continuano colloqui tra Londra e Ue: prossime 48 ore cruciali

Afp

Il Regno Unito e l'Unione europea continuano a negoziare, nei colloqui sulla relazione post Brexit, entrati in un nuovo periodo critico di 48 ore. Le parti sono bloccate sull'accesso alle acque di pesca britanniche e sulle quote, tanto che il capo negoziatore europeo Michel Barnier ha parlato di "momento della verità e di poche ore rimaste" per raggiungere un'intesa. Il premier Boris Johnson ha promesso di proseguire le trattative.