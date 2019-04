Brexit, Conte: "Favorevole a una proroga più lunga del negoziato"

Sulla Brexit il premier Giuseppe Conte, da Bruxelles, si dice "favorevole a una proroga, che ovviamente non può essere di un mese o due. Una proroga più lunga, ma ne discuteremo con tutti gli altri" Paesi. Il vertice Ue straordinario dovrà decidere se accordare a Londra una proroga dei negoziati sulla Brexit breve, come la May ha chiesto (fino al 30 giugno), oppure più lunga, fino a un anno, come proposto dal presidente del Consiglio ue, Donald Tusk.