Brexit, Commissione Ue: "Nessun rischio per la fornitura di farmaci"

In caso di una Brexit senza accordo, le forniture di farmaci non sono a rischio. "Le aziende si stanno preparando da due anni a questa eventualità - spiegano dalla Commissione Ue - e i regolamenti europei e nazionali dispongono della sufficiente flessibilità per far fronte ad eventuali problemi su medicine specifiche". "In fondo - rassicurano da Bruxelles - si tratta di una questione amministrativa"