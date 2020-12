Brexit, cittadini Gb in Italia senza visto per periodi brevi

ansa

I cittadini britannici non hanno bisogno di un visto Schengen per soggiorni in Italia di breve durata (fino a 90 giorni). E' quanto prevedono le linee guida per i cittadini del Regno Unito, in vista del termine del periodo di transizione post-Brexit, fissato al 31 dicembre. A partire da quella data solo i cittadini britannici che intendono soggiornare nel nostro Paese per più di 90 giorni dovranno richiedere un visto nazionale.