Brexit, capo polizia Londra: può avere effetti negativi su sicurezza

Il capo della polizia di Londra, Cressida Dick, avverte che la Brexit potrebbe avere effetti negativi sulla pubblica sicurezza. La polizia, infatti, avrà maggiori difficoltà nell'accesso ai database attuali e avrà bisogno di nuove procedure, ad esempio, per arrestare ed estradare rapidamente stranieri, come un membro Ue. In caso di hard Brexit, inoltre, sarebbe difficile arrivare a nuove regole in tempi brevi.