Brexit, Boris Johnson: "Usciremo dalla Ue con o senza accordo"

L'ex ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, favorito nella corsa alla successione della premier Theresa May, ha lanciato la sua campagna elettorale promettendo che la Brexit avverrà il 31 ottobre, "con o senza accordo" con Bruxelles. May si dimetterà venerdì come annunciato, non riuscendo ad attuare l'uscita dall'Uem inizialmente prevista il 29 maggio ma spostata al 31 ottobre proprio per evitare un "no deal".