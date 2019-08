Brexit, Boris Johnson: "Accordo difficile ma resto fiducioso"

In conferenza stampa al G7 di Biarritz, Boris Johnson si è detto fiducioso sulla Brexit pur ammettendo che l'intesa con l'Ue resta complicata. "Stiamo lavorando sodo per un accordo ma per ora c'è disaccordo", ha detto il premier britannico. "Anche i nostri partner europei vogliono venirne a capo", ha aggiunto Johnson, augurandosi che i parlamentari di Westmister possano sostenerlo in questo sforzo.