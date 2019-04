Brexit, Belgio: "Estensione solo se Gb non la usa come ricatto"

"Non sarebbe accettabile che questa estensione della Brexit sia utilizzata da Londra per ricattare i 27 nei negoziati". E' il paletto posto dal premier belga Charles Michel, in occasione del minisummit con i Paesi europei più toccati dalla Brexit, che si ritroverebbero alla frontiera esterna dell'Ue con la Gran Bretagna. Per questo, ha avvertito Michel, va bene "un rinvio ma a condizione che il buon funzionamento dell'Unione resti garantito".